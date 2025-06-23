Зеленський повідомив про візит до Великої Британії: яка мета

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 23 червня відвідає Велику Британію для переговорів із союзниками України щодо посилення тиску на Росію.

Про це президент повідомив у соцмережах.

«Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це — про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів», — написав він.

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Зеленський засудив черговий масований російський удар по Україні, який, за його даними, пошкодив об’єкти в чотирьох областях.

«Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви — російське керівництво демонстративно засуджувало „ракетно-бомбові“ кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими „Шахедами“ і ракетами по цивільній інфраструктурі Києва й інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там „Шахед“ влучив у лікарню», — зазначив президент.

Зеленський додав, що, за попередніми даними, серед 16 ракет, якими РФ атакувала Україну, була й балістика з Північної Кореї.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки по Києву зросла до 31 людини. Наразі відомо про шістьох загиблих.

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Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото