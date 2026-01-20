Зеленський повідомив, що поки що не летить до Давоса

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що після чергової атаки для нього важливо розробити план, як допомогти людям.

Про це він сказав журналістам.

«Поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним, також онлайн-офлайн зустрічі. Оце найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічний форум. Але все може змінитись кожну хвилину, тому що для мене дуже важливо для українців закінчити цю війну», — сказв він.

Він наголосив, що це — дуже важливі два документи.

«Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч, буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати», — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський повинен був сьогодні близько 15:30 виступити на щорічному Економічному форумі у Давосі, але його промову було скасовано. Через ракетний удар, який цієї ночі росіяни завдали по Україні, зокрема по Києву, він залишився у столиці для проведення відповідних зустрічей, повідомляє журналіст Axios.