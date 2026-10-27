Зеленський поїде до Москви?: помічник Путіна натякнув на можливу зустріч лідерів двох країн

Зеленський і Путін / © ТСН

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Володимир Путін нібито готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що в разі такого візиту українському лідеру забезпечать «усі умови», зокрема безпеку.

Про це повідомляють російські пропагандитські ЗМІ.

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Що заявив Ушаков про можливу зустріч Зеленського із Путіним

За словами Ушакова, Путін порушив тему можливого візиту Зеленського до Москви під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

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«Путін заявив Стуббу і Стере, що Зеленському в разі приїзду до Москви будуть забезпечені всі умови, зокрема безпека», — повідомив помічник глави Кремля.

При цьому Ушаков дав зрозуміти, що Москва не розглядає зустріч Путіна і Зеленського як найближчий етап переговорів. За його словами, такий контакт має відбутися лише після завершення переговорного процесу.

«Контакт на рівні керівників РФ та України має сенс після завершення переговорного процесу, для підписання документів», — зазначив Ушаков.

Переговори України, США та Росії — що відомо про нову зустріч

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним. Однією з тем стали дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України та підготовка нового раунду переговорів.

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Після розмови з Путіним Стубб і Стере зателефонували президенту України Володимиру Зеленському та поінформували його про результати контакту з російською стороною.

В Офісі президента повідомили, що європейські лідери під час розмови з Путіним наголосили на необхідності реальних кроків із деескалації, зокрема щодо української енергетики та інфраструктури.

«Алекс і Йонас чітко заявили російському керівництву, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури», — повідомив Зеленський.

Також ішлося про відновлення тристоронніх переговорів України, США та Росії. Новий раунд планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі.

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Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Москва готова відновити переговори після 4 листопада. За його словами, йдеться про попередній етап, тому очікувати конкретних фінальних рішень від цієї зустрічі не варто.

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