Зеленський поїде до США та заінтригував заявою про "кілька планів" закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до США найближчого тижня. За його словами, Вашингтон має кілька напрацювань і планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися з українською стороною.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Президент України розповів про свою розмову зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа, яка відбулася напередодні.

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«Вчора була розмова з Джаредом і Віткоффом, був Буданов, Кислиця, Умєров. Проговорювали можливості зустрічі і є кілька напрацювань від США щодо закінчення війни, кілька планів. Вони поділяться з нами цими ідеями. У нас буде зустріч, вони хочуть поділитися і з нами, і з рускіми», — заявив Зеленський.

За його словами, наразі невідомо, коли саме відбудеться ця зустріч.

«Коли ця зустріч — я поки що не знаю. Скоріш за все, зустріч ця буде в США. Нас запросили», — сказав президент.

Зеленський додав, що наразі розглядається кілька дат. Остаточне рішення мають ухвалити після узгодження графіків усіх учасників. Він припустив, що зустріч може відбутися найближчими днями або протягом тижня.

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Окремо президент прокоментував ситуацію з ліцензіями на виробництво ракет для систем Patriot, які Сполучені Штати пообіцяли надати Україні.

«Щодо Patriot. Я вже попросив, щоб у нас була зустріч з виробниками і з політиками, які мають вплив на рішення. Ми бачимо позитивне рішення від адміністрації, але потрібен наступний крок», — наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до США — що ще відомо

Нагадаємо, напередодні ТСН стало відомо, що Зеленський у липні планує візит до США задля участі в похороні американського сенатора Ліндсі Грема 28 липня та обговорення «мирного треку». Також Офіс президента опрацьовує можливість двосторонньої зустрічі з Трампом, хоча остаточного підтвердження поїздки та аудієнції наразі немає.

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