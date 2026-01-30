Зеленський про Анкоридж: мені ніхто не повідомляв, про що домовлялися Трамп і Путін

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має офіційної інформації про «домовленості» в Анкориджі, які досягли між собою США і Росією.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

«Мені ніхто не повідомляв, про що домовлялися в Анкориджі. У мене немає офіційної інформації. Зрештою, всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше», — зазначив він.

За словами президента, у межах зустрічі в Анкориджі, ймовірно, обговорювалися ситуація на Донбасі, тимчасово окуповані території та заморожені російські активи.

«Нескладно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи», — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбулась 15 серпня 2025 року, тоді російського диктатора зустрічали з повноцінними елементами державного протоколу, включно з червоною доріжкою. Разом з тим жодних угод за підсумками зустрічі не було досягнуто, Путін покинув Аляску після завершення переговорів без анонсованих розширених переговорів і обіду.

Переговори США і РФ відбулися у форматі «три на три» і тривали майже три години.

Напередодні у Білому домі повісили світлину Трампа з Путіним, зроблену на Алясці.