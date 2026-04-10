Про плани Путіна, дедлайни від США та коли Україні буде найважче: головне з розмови Зеленського та журналістів

Президент Володимир Зеленський: найголовніші тези

Коли закінчиться війна і як тривають переговори про її закінчення, якими можуть бути гарантії безпеки для України, навіщо президент Зеленський їздив на Близький Схід — про ці та інші важливі питання, що хвилюють більшість українців, глава держави дав відповіль у розмові з журналістами, яка відбулася 9 квітня

ТСН.ua зібрав найважливіші тези з цієї зустрічі.

Буферна зона: чи є загроза з Придністров’я і Білорусі

Зеленський підтвердив, що росіяни хочуть мати так звану «буферну зону» вздовж усього кордону — і не лише свого, а й вздовж українського-білоруського кордону.

Щодо Придністровʼя, то Зеленський не бачить там загрози, попри недавню заяву заступника голови ОП Павла Паліси.

«„Рускі“ хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає. Щодо Придністровʼя: чесно кажучи, на сьогодні не бачу там загрози», — зазначив він.

Фронт: які міста хоче захопити РФ у квітні

Президент Зеленський розкрив плани РФ захопити три міста до кінця квітня.

«Загроза там, де є скупчення російських військових. Сьогодні ми бачимо скупчення на інших напрямках — на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна — Покровський напрямок. Для них це (Покровськ — Ред.) важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі», — каже Зеленський.

Президент розповів, що нещодавно із головкомом ЗСУ Сирським і наачальником Генштабу Гнатовим дивилися на нові російські військові мапи. За їхніми даними, до кінця квітня росіяни планують захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

«Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою — у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для „рускіх“ це зробити», — оцінив Зеленський.В

Водночас, він попередив, що прифронтові громади окупанти продовжать обстрілювати. Зокрема, Херсонщину, Дніпропетровщину — особливо Нікополь. Також будуть удари по Одесі.

«Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони», — попередив глава держави.

Великоднє перемир’я і обмін полоненими

На жаль, Зеленський не побачив відповіді від російської сторони на українську пропозицію припинення вогню на Великдень.

«Щодо обміну: зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей», — запевнив він.

Ультиматут Заходу не бити по російській нафті

Президент також розповів про прохання партнерів припинити удари по російських НПЗ.

«Не буду казати, хто нас про це просив. Але партнери просили, це факт. Просили на різних рівнях: від політичного до військового керівництва. Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось — збільшити можливості транзиту, а нас — зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки», — сказав він.

Зеленський наголосив, що його відповідь була категоричною, тому Україна не припинила ці удари.

Глава держави певен, що якщо повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було, то росіяни — банкрути.

«Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік — вони банкрути», — запевнив він.

Зеленський попередив РФ: якщо росіяни хочуть, щоб це припинилося, вони повинні припинити свої удари.

Результати візитів до Туреччини та країн Близького Сходу

Зеленський назвав 4 ключові питання які обговорив з главою Туреччини Реджепом Ердоганом:

Перше питання . Саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому.

Друге питання : тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині.

Третє . Зеленський повідомив, що вони з Ердоганом «погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна — Туреччина». Але що це за проєкт, він не уточнив.

Четверте. «Домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною», — повідомив він.

Що стосується Сирії, куди Зеленський недавно здійснив історичний візит, то сторони домовилися співпрацювати у сфері продовольчої безпеки.

Крім того, тривають перемовини про безпекову співпрацю з Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Україна пропонує посилити безпеки цих країн своїми технологіями, в тому числі дронами-перехоплювачами, в обмін на енергетичну та оборонну співпрацю.

«За нашу підтримку та експертизу ми отримаємо різні речі. Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність — маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України», — сказав Зеленський.

Навіщо Росія блокує Телеграм

Зеленський припускає, що РФ може закрити Telegram, щоб створити умови для ухвалення непопулярних рішень. На його думку, це два протилежні рішення — або мирна угода, яка непопулярна у деяких ультраправих колах РФ, або навпаки — екскалація і нова хвиля відкритої мобілізації в Росії.

«На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін», — сказав він.

Найнебезпечніший час для України

Зеленський попереджає, що якщо Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести трьосторонню зустріч у форматі Україна-США-РФ. Він прогнозує її проведення у квітні, травні чи червні.

Водночас, РФ посилить тиск на фронті, тому цей період буде дуже важким для України.

«Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси — у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн — орієнтовно серпень. Тобто цей час весни — літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде», — пояснив президент.

Як захистити Україну від майбутнього нападу РФ, якщо вдасться досягти перемир’я

Президент Володимир Зеленський представив стратегію «безпекового щита», який має унеможливити повторне вторгнення Росії.

«Я не вірю, що „рускі“ не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше, — сказав Зеленський.

Чи є криза у Верховній Раді та коли будуть вибори

Глава держави запевнив, що «жодної кризи в монобільшості не було», незвачаючи на заяви політологів і опозиційних нардепів.

«Потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті. Я нікого зараз не звинувачую, не називаю групи, партії, людей, але можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений», — впевнений Зеленський.

Також президент вважає, що розмови про вибори «підривають єдність».

«Хтось, до речі, в парламенті та серед політиків постійно підкидає питання виборів. Витрачають на це сили, ресурс, гроші. Але найстрашніше — витрачають на все це єдність. Тому що будь-який сигнал, наприклад, про потребу в так званій коаліції єдності, говорить світу й ворогу про те, що єдності немає… Також це сигнал „рускім“, що ще трішки треба — і вони знесуть цей уряд. Хіба це розумно?», — розмірковує Зеленський.

Вибори в Угорщині

Зеленський прямо не коментував заяву віцепрезидента США, який висунув серйозне звинувачення Україні, заявивши, що нібито Україна хоче вплинути на угорські вибори. Але запевнив, що вибори в Угорщині — це внутрішня справа цієї країни, до чого Україна не має жодного відношення.

Також Зеленський пообіцяв, що Україна відремонтує нафтопровід «Дружба», як цього вимагають Угорщина і Словаччини, які ним отримують російську нафту. Україна піде на це, якщо буде розблокована допомога ЄС.