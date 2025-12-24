Таємні нюанси 14-го пункту мирного плану: Зеленський розкрив деталі про території та референдум

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів про мирний план щодо України, який складається з 20 пунктів. Найскладніший — 14 пункт — про території.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

«В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення», — процитував президент цей пункт плану.

За його словами, «це так би мовити варіант А», в якому є Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Втім, є інший варіант, коли не йтиметься так про Донецьку область.

«Другий підпункт. Робоча група збереться для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон», — наголосив президент і підтвердив, що РФ вимагає вивести ЗСУ із Донецької області.

Вільна економічна зона

Натомість Вашингтон намагається знайти шлях, щоб це був «не вихід», адже Україна проти. Зі слів Зеленського, вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону — такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін.

«Вільна економічна зона — це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово — „потенційні“. Така „потенційність“ — як економічні зони може бути у держави. Це наша політика діалогу. Зверніть увагу, що з початку 14-го пункту „території“ написані всі області. Якщо будуть всі області і якщо ми стоїмо там, де стоїмо, то ми домовимося. Якщо ми не домовимося, що „стоїмо там, де стоїмо“, є два варіанти: або буде продовження війни, або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами», — розповів глава держави.

Окупований Енергодар і ЗАЕС

За словами президента, перша економічна зона про Енергодар, і вона в інтересах Києва.

«Вільна економічна зона має бути демілітаризованою зоною. Йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство. Тому я сказав, що РФ має вивести армію. На цій фактично тимчасово окупованій станції (ЗАЕС — Ред.) є лише російська армія, немає української армії. Росіяни мають відступити», — заявив Зеленський.

Виведення військ РФ з чотирьох областей

Президент наголосив, що Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності угоди.

«Пам’ятаєте історію про „обмінятися територіями“? Ніхто не міг до кінця зрозуміти, що це таке. Ось, це їхня пропозиція: вони виходять з цих територій, і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено вільну економічну зону. Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно», — каже Зеленський.

З його слів, у цьому моменті йдеться про референдум, адже тільки він може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях.

Референдум

Президент каже, що Київ можемо «піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни».

«На референдум треба мінімум 60 днів. Нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше референдум не буде легітимний. Нелегітимний референдум — це розкол держави всередині. Окрім того, що референдум — це, в принципі, виклик. Але під пострілами хто піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум», — висловився він.

Президент зауважив, що є тимчасово окуповані території, де українці не можуть голосувати. Тим часом на підконтрольній території голосування та процес підготовки до референдуму мають відбуватися в умовах безпеки.

На мій погляд, у варіанті А — «стоїмо там, де стоїмо» нам потрібен референдум. Бо якщо ми «стоїмо там, де стоїмо», то ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ж щось інше, то одного підпису точно не достатньо», — зауважив Зеленський.

Він зазначив, що Стати хочуть референдум і він їм пояснював, що на такий референдум доведеться ставити весь документ, а не окремі питання.

Зеленський також пояснив, якщо все ж буде вільна економічна зона, міжнародні сили моніторитимуть, а створення такої зони також має бути схвалено Радою. Саме тому крім референдуму, потрібен буде й окремий закон.

«…Після еквівалентної основи для переміщення сил міжнародні сили будуть розташовані вздовж лінії зіткнення для моніторингового забезпечення виконання цієї угоди. У разі ухвалення рішення про створення такої зони це вимагатиме спеціального схвалення українським парламентом або референдумом…», — процитував Зеленський 14 пункт.

Він також наголосив, що обидві сторони «погоджуються дотримуватися правил, гарантій та зобов’язань Женевської конвенції 1949 року і їхніх додаткових протоколів, які повністю застосовуються на території, включаючи загальновизнані права людини…».

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів договору про мир, який обговорюють Україна, США та Росія. Втім, крім базового документу є також і окремі додатки по напрямках. Зокрема, посилання на інші можливі документи чи угоди, що з’являться на основі рамкових домовленостей.

За словами президента, Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди. Саме це є 18 пунктом чернетки мирної угоди. Однак, наголошує Зеленський, процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.