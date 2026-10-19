Зеленський про нічну атаку: партнери знову не попередили Україну про балістику

Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні та наголосив, що партнери не попередили про загрозу балістики.

Про це йдеться у його Телеграм.

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«Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини. Також були застосовані росіянами більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні „Шахеди“. На жаль, є жертви», — зазначив президент.

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За його даними, лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

«Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально кожну спробу партнерів завершити цю війну достойно, на кожну пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, „Шахеди“ та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. Кожен із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами», — додав він.

Водночас президент закликав називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя: «Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати».

Атака по Україні — що відомо

У ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 дронами. Під атакою були Київ, Волинь та ще низка регіонів.

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Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, українська ППо знешкодила 247 цілей:

4 крилаті ракети Іскандер-К;

243 ворожих «Шахедів» (із них — 43 реактивні), дронів S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів.

Решта дронів та ракет влучили по 25 локаціях, ще у восьми місцях впали уламки.

У Києві через атаку загинула одна людина, восьмеро постраждали. Росіяни пошкодили станцію метро «Чернігівська», а також торговий центр Cosmo Multimall.

Російські війська завдали удару по обʼєктах енергетики у Вінницькій області, зафіксовано руйнування. У частині області та обласного центру відсутнє електро- та водопостачання.

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Очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що США не попередили Україну про першу хвилю балістичної загрози під час російського удару ввечері, 18 жовтня.

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