Зеленський про обмеження розміру ЗСУ: чи Україна піде на поступки

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський пояснив, що обговорювана чисельність ЗСУ — це «наша пропозиція від наших військових».

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

«Обмеження чисельності сил оборони до 800 тисяч просто немає. Це не сила оборони, це Збройні сили України. Саме наша пропозиція від військових — розмір армії 800 тисяч», — підкреслив Зеленський.

Зеленський відповів і на питання про можливість самостійного фінансування армії у разі припинення вогню:

«Ні, не здатна. Не вистачить фінансового ресурсу. Тому я веду діалог з лідерами партнерів. Часткове фінансування нашої армії за рахунок міжнародної допомоги — це гарантія безпеки для нас», — зазначив президент.

Президент пояснив, що Україні знадобляться роки та стабільний економічний розвиток, щоб згодом забезпечувати армію самостійно. Поки ж, за його словами, підтримка міжнародних партнерів є критичною для збереження боєздатності та безпеки держави.

