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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський про переговори: чи можуть домовитися про припинення вогню без Путіна

Зеленський відповів, чи може бути ухвалене рішення про припинення вогню на переговорах у Стамбулі без особистої присутності Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відповів, чи планувалося на переговорах у Стамбулі розглядати якісь інші теми, крім припинення вогню.

Про це глава держави сказав сьогодні на пресконференції.

Зеленський нагадав, що це вже далеко не вперше відбуваються перемовини. Раніше перемовини проходили в різних форматах в Саудівській Аравії, Британії і Франції на різних майданчиках.

«Були трішки різні формати. Це була можливість, тому що Росія запропонувала в медіа, що Путін готовий до прямих перемовин. Я дійсно одразу відрагував, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з’явилася інша інформація, що ще не відомо (чи буде Путін — Ред.)», — каже Зеленський.

Він наголоств, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. На думку Зеленського, першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню.

«Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись (з Путіним — Ред.)», — сказав він.

Проте глаава держави певен, що такі важливі речі, як безумовне припинення вогню повинні вирішуватися на прямих перемовинах лідерів.

«Я тут. Ми готові до прямих перемовин», — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що буде обговорювати українська делегація в Стамбулі.

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