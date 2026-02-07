ТСН у соціальних мережах

Політика
368
2 хв

Зеленський про переговори: росіяни змінили риторику, але "віри їм - нуль"

Російська сторона продемонструвала певні зміни в риториці на переговорах з Україною і США, але навряд чи можна їй довіряти.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна має чітко сформульоване бачення завершення війни та очікує від Росії однозначної відповіді.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Є зміни в їх риториці. Але віри їм — нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Щодо зміни риторики. Хочу пояснити, що це означає. Російська делегація вже без цих пустопорожніх „історичних альманахів“ та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно — що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі», — сказав він.

За словами глави держави, військові обговорювали технічний моніторинг можливого режиму тиші. Російська сторона погоджується з ідеєю контролю за припиненням вогню за участі США, якщо на це підуть американці.

«Американці знають нашу позицію: ми хочемо, щоб були іноземці, включно з американцями для того, щоб тиша та моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе, і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це», — зауважив він.

Раніше Зеленський заявив, що під час переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі 4–5 лютого сторони зосередяться на обговоренні інформації, з якою повернулася російська делегація, а Україна підтримає будь-які ініціативи з деескалації.

