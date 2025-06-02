Зеленський про Стамбул: що станеться, якщо Росія знову скаже "ні"

Президент Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі провалу переговорів у Стамбулі з питання припинення вогню, Сполучені Штати мають вжити рішучих санкційних заходів проти Росії.

Про це він сказав під час брифінгу.

“І тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій”, — наголосив глава держави.

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За його словами, вже є позитивні сигнали — американський санкційний пакет, який готують сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та їхні колеги, почали узгоджувати з Європейським Союзом. Це дозволить створити єдиний фронт санкційного тиску.

“Американський пакет сильний, там є дуже сильні речі. І європейський пакет 18-й буде сильний, там також є дуже сильні речі. Якщо вони почали узгоджувати, то я вважаю, що буде два сильних пакети”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це може стати важливим сигналом Кремлю, якщо Москва знову спробує затягувати перемовини.

Нагадаємо, що у понеділок Росія надала Україні “мирний меморандум”, у якому викладено умови Кремля щодо припинення вогню та мирної угоди. Позиція РФ фактично залишається незмінною.

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