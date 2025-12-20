Зеленський про вибори: МЗС готує інфраструктуру за кордоном

Володимир Зеленський / © Associated Press

Міністерство закордонних справ працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

«Вибори залежить від двох речей: безпеки і законодавства. Не Путіну вирішувати, коли і в якому форматі вони будуть проходити, заявив президент. Безпека — ключова умова, без якої голосування неможливе. Саме тому вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях», — пояснив президент.

Водночас Україна, за словами Володимира Зеленського, здатна забезпечити чесні й прозорі вибори — з міжнародними спостерігачами та закордонним голосуванням. Через велику кількість українців за кордоном процес буде складнішим, але МЗС уже працює над вирішенням цього питання.

«Важливо, щоб усі громадяни мали можливість проголосувати, зокрема військові на фронті. Це базове право, яке держава має гарантувати», — підкреслив він.

Президент зазначив, що питання безпеки виборів обговорюється з міжнародними партнерами, зокрема зі США. Один із можливих варіантів — припинення вогню або завершення війни, щонайменше на період виборів.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.