Гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО: що сказав Зеленський після засідання Коаліції охочих / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливі гарантії безпеки для України за аналогією з п’ятою статтею НАТО, про що заявляв спецпредставник Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Про це глава держави сказав на брифінгу в Берліні після засідання Коаліції охочих.

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За його словами, американські представники обговорювали гарантії безпеки з президентом Трампом, з російською та європейською сторонами.

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Зеленський заявив, що «був би радий американським військовим базам в Україні». Водночас, він уточнив, що «не впевнений, що є спільне розуміння» цієї моделі.

«Я не певний, що у нас однакове розуміння статті 5. Бо для мене це значить, що на нашій землі діятимуть збройні сили партнерів. Тож моє питання — а як щодо американських військових? Ми були б раді, якби у нас були американські бази як на Близькому Сході. Хоча вони (країни Близького Сходу — Ред.) теж, до речі, не в НАТО. Тому чи є відповідь на це? У мене наразі — ні. Що партнери робитимуть, якщо — навіть не „якщо“, а „коли“ — Росія спробує знову напасти?», — сказав він.

На думку Зеленського, механізм гарантій безпеки має бути зрозумілим не е урядам країн-партнерів, а й українському суспільству та інвесторам. Адже чіткі гарантії безпеки необхідні для повернення українців та залучення інвестицій для відбудови.

Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.

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