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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський про зустріч у Лондоні: "Росія розраховувала на великий скандал"

Володимир Зеленський запевнив, що лондонські переговори завершилися не розбіжностями.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховувала на великий скандал 23 квітня, коли у Лондоні відбувалася зустріч між представниками Києва, Європи та США. І деякі емоції лунали в медіапросторі.

Про це глава держави сказав на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції 24 квітня.

«Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни: Україна, Британія, Франція, Німеччина, США. Вчора була розмова. Вона закінчилась в будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна», — поінформував Зеленський.

Він акцентував, що лондонські переговори завершилися не на розбіжності, а бажанням працювати далі.

«Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапрострі. Але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю», — пояснив президент.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, перед переговорами у Лондоні Україна підготувала документ для Європи про відмову від обговорень територіальних питань до «повного й безумовного припинення вогню». Через це від зустрічі відмовився держсекретар США Марко Рубіо та, відповідно, рівень перемовин був понижений до технічого.

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