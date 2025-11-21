Зеленський про зустріч з фракцією "Слуга народу": будуть рішення, які допоможуть дієздатності парламенту

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення робочої зустрічі з фракцією парламентської більшості. За його словами, на порядку денному було багато тем, зокрема й чутливі питання, що стосуються державної політики в умовах війни.

Глава держави наголосив, що між учасниками зустрічі існує чітка домовленість — кожен має працювати виключно в інтересах України.

«Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому», — зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що ключовим пріоритетом для всіх гілок влади залишається конструктивний дипломатичний процес зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, а також забезпечення стабільної оборонної підтримки.

«Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави», — наголосив він.

Президент також заявив, що найближчим часом ухвалять рішення, які сприятимуть посиленню роботи парламенту та оборонних інституцій.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром армії США та генералами Пентагону..