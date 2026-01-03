- Дата публікації
Зеленський міняє голів ОВА 5 областей: список
У пʼяти регіонах України будуть нові очільники ОВА, каже Зеленський.
Президент Володимир Зеленський продовжує кадрові зміни і планує призначити нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.
Про це він повідомив у соцмережах.
Йдеться про такі області:
Вінницька область,
Дніпропетровська область,
Полтавщина,
Тернопільщина,
Чернівецька область.
«Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення», — каже глава держави.
За його словами, нові керівники областей мають почати працювати уже наступного тижня.
Зазначимо, що т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації є Владислав Гайваненко, він замінив на цій посаді Сергія Лисака.
Обов’язки очільника Вінницької обласної державної адміністрації, після звільнення з посади Сергія Борзова фактично очолює його перша заступниця Наталія Заболотна.
Т.в.о. начальника Полтавської ОВА є Володимир Когут.
Головою Тернопільської ОДА з 24 серпня 2024 року є В’ячеслав Негода.
Головою Чернівецької обласної державної адміністрації з 11 липня 2022 року є Руслан Запаранюк.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.
Нинішньому голові Міноборони Денисові Шмигалю він запропонувати стати віцепрем’єром — міністром енергетики.
Раніше Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.