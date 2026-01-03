ТСН у соціальних мережах

Політика
1720
Зеленський міняє голів ОВА 5 областей: список

У пʼяти регіонах України будуть нові очільники ОВА, каже Зеленський.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський продовжує кадрові зміни і планує призначити нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.

Про це він повідомив у соцмережах.

Йдеться про такі області:

  • Вінницька область,

  • Дніпропетровська область,

  • Полтавщина,

  • Тернопільщина,

  • Чернівецька область.

«Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення», — каже глава держави.

За його словами, нові керівники областей мають почати працювати уже наступного тижня.

Зазначимо, що т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації є Владислав Гайваненко, він замінив на цій посаді Сергія Лисака.

Обов’язки очільника Вінницької обласної державної адміністрації, після звільнення з посади Сергія Борзова фактично очолює його перша заступниця Наталія Заболотна.

Т.в.о. начальника Полтавської ОВА є Володимир Когут.

Головою Тернопільської ОДА з 24 серпня 2024 року є В’ячеслав Негода.

Головою Чернівецької обласної державної адміністрації з 11 липня 2022 року є Руслан Запаранюк.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Нинішньому голові Міноборони Денисові Шмигалю він запропонувати стати віцепрем’єром — міністром енергетики.

Раніше Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.

1720
