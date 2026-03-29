ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Зеленський продовжує турне Близьким Сходом: до якої країни прибув

Президент Зеленський повідомив про важливі зустрічі у Йорданії, не уточнивши теми майбутніх переговорів.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Володимир Зеленський у Йорданії

Володимир Зеленський у Йорданії

У неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі українського президента, опублікувавши відео з аеропорту

На опублікованих кадрах видно, як президент Зеленський спускається трапом літака, на якому розстелена червона доріжка і вітається із делегацією, яка його зустрічає.

На честь візиту українського лідера поруч із прапорами Йорданії майорить прапор України.

«Сьогодні в Йорданії. Найголовніше — безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок», — написав у коментарі до відео президент Зеленський.

За його словами, у Йорданії відбудуться важливі зустрічі, але не уточнив теми переговорів.

Напередодні, 28 березня, президент Зеленський відвідав Катар, де підписав оборонну угоду з цією країною терміном на 10 років.

Таку ж угоду 27 березня підписали Україна та Саудівська Аравія. Документ передбачає оборонну співпрацю та створює базу для інвестицій, технологічного партнерства та обміну досвідом у боротьбі з атаками іранських дронів.

Аналогічний документ наразі готується до підписання з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Нагадаємо, візит президента Зеленського на Близький Схід відбувається на тлі запитів держав регіону щодо співпраці з Україною. Раніше країни Перської затоки — зокрема Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія і Кувейт — звернулись до Києва щодо співпраці у сфері протидії дронам.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie