Зеленський продовжує турне Близьким Сходом: до якої країни прибув

Володимир Зеленський у Йорданії / © скриншот з відео

У неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі українського президента, опублікувавши відео з аеропорту

На опублікованих кадрах видно, як президент Зеленський спускається трапом літака, на якому розстелена червона доріжка і вітається із делегацією, яка його зустрічає.

На честь візиту українського лідера поруч із прапорами Йорданії майорить прапор України.

«Сьогодні в Йорданії. Найголовніше — безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок», — написав у коментарі до відео президент Зеленський.

За його словами, у Йорданії відбудуться важливі зустрічі, але не уточнив теми переговорів.

Напередодні, 28 березня, президент Зеленський відвідав Катар, де підписав оборонну угоду з цією країною терміном на 10 років.

Таку ж угоду 27 березня підписали Україна та Саудівська Аравія. Документ передбачає оборонну співпрацю та створює базу для інвестицій, технологічного партнерства та обміну досвідом у боротьбі з атаками іранських дронів.

Аналогічний документ наразі готується до підписання з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ).

Нагадаємо, візит президента Зеленського на Близький Схід відбувається на тлі запитів держав регіону щодо співпраці з Україною. Раніше країни Перської затоки — зокрема Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія і Кувейт — звернулись до Києва щодо співпраці у сфері протидії дронам.