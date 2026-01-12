"Зеленський проходить шлях внутрішньої трансформації": Кулеба розповів про зміни у президента

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський після відставки Андрія Єрмака з посади керівника його Офісу вирішив іти шляхом згуртування, а не відторгнення — він хоче спілкуватися з людьми, у яких є різні думки, у яких є можливість їх доносити і бути почутими.

Таку думку ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Зустріч Кулеби із Зеленським: який результат

Ексміністр прокоментував свою зустріч із президентом після Нового року і назвав її результат.

«Ми півтора року не спілкувалися. Я вважав це несправедливим не стосовно мене, а стосовно інтересів країни і двох людей, які пройшли великий шлях — і пандемію, і вторгнення. Останні півтора року мені здавалося, що це якось неправильно, що ми просто розбіглися. Адже ми можемо бути сильнішими, якщо буде якийсь принаймні діалог. Діалог відновився — це головний результат зустрічі, про яку ви говорите. В мене камінь з душі спав», — розповів Кулеба.

Дипломат також відповів на запитання, чи розглядають його після зустрічі з Зеленським як кандидата на посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

«Питання конкретних посад не обговорювалося. Я не та людина, яка перебуває в жадібному пошуку посади, тому що життя навчило, що ти можеш бути корисним і на посаді, і без неї. Тому не знаю, звідки це все взялося, чому так несеться, і навіть не намагаюся з’ясувати», — прокоментував ексміністр.

За словами Кулеби, вони Зеленським домовилися, що президент подумає над тим, як краще він бачить взаємодію з дипломатом у команді України.

«Розмова була така: „Що ти? — А що ви? — А як ти? — А як ви?..“. Це була нормальна людська розмова. Ми домовилися, що президент подумає над тим, як краще він бачить нашу взаємодію в команді України. Подивимося», — сказав ексочільник МЗС.

На його думку, тільки глава держави має право озвучувати кадрові пропозиції в публічному просторі.

Внутрішні трансформації Зеленського

Кулеба ствердно відповів на запитання про те, чи зустріч із Зеленським стала можливою через відсутність Єрмака, чи через те, що президент зараз намагається зібрати навколо себе людей, у яких є висока впізнаваність.

«Думаю, що обидва варіанти. Ясно, що я би не потрапив на зустріч до президента, якби керівником Офісу залишався Андрій Єрмак. Це аксіома, яка не потребує доказів», ­– сказав дипломат.

На його думку, Зеленський вирішив іти шляхом згуртування, а не відторгнення. Кулеба вважає позитивним, що глава держави «хоче спілкуватися з людьми, у яких є різні думки, у яких є можливість їх доносити і бути почутими».

Ексміністр зазначив, що задоволений тим президентом, якого побачив.

«Навіть у 2024 році, коли ми вже розпрощалися, такого президента я вже не бачив. На мою думку, Зеленський проходить шлях внутрішньої трансформації. Тому що ти не можеш провести шість років в одній моделі влади, а потім прокинутися зранку і стати принципово іншим. На це не здатні ні ви, ні я, ні президент, ні Папа Римський. Це шлях. І я відчув, що він проходить внутрішній шлях трансформації свого бачення того, як має керуватися Україна», — розповів дипломат.

Кулеба додав, що для нього це фундаментально важливо, бо ключ до стабілізації фронту і до миру полягає насамперед у внутрішніх змінах. А ці зміни може ініціювати тільки Зеленський.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Кулебою відбулася 5 січня. Головною темою розмови стали виклики в політичній та інформаційній сферах, з якими наразі стикається країна. Сторони домовилися найближчим часом узгодити конкретні плани щодо подальшої роботи. За даними «РБК-Україна», для Кулеби розглядають кілька системних ролей: очолення СЗР або статус спеціального представника президента. Зеленський прагне максимально ефективно задіяти колосальний досвід ексміністра в умовах воєнного стану. Втім, фінальне рішення щодо формату співпраці буде ухвалено після того, як Кулеба надасть свою особисту згоду на одну з пропозицій.

Сам Кулеба наголосив, що зустріч із Зеленським не стосувалася кадрових питань, а мала виключно робочий характер: сторони обговорили внутрішню ситуацію в країні та міжнародний контекст.