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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський прокоментував дивну ситуацію з російським "меморандумом"

Український президент припустив, що у Москві «відвикли від дипломатії».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

За два дні до запланованої на 2 червня російсько-української зустрічі у Стамбулі, ні Україна, ні Туреччина не мають інформації про зміст так званого «меморандуму» РФ, в якому держава-агресорка повинна прописати свої пропозиції щодо мирного врегулювання.

Про це заявив у своєму зверненні в п’ятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський.

«Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий „меморандум“. Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату», — сказав він.

Український президент припустив, що у Москві «взагалі відвикли від дипломатії».

«Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен — тиск на Росію», — наголосив він.

Зеленський також повідомив, що сьогодні у нього запланована ще розмова із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії — це втрачені життя людей», — підсумував він.

Як повідомлялося, очільник російського МЗС Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною 2 червня у Стамбулі, повідомивши, що Москва розробила меморандум, де викладена її позиція щодо «надійного подолання першопричин» цієї війни.

Раніше представник Кремля заявляв, що російський «меморандум» передадуть українській стороні одразу після обміну у форматі «1000 на 1000».

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб наступна російсько-українська зустріч у Стамбулі, яка намічена на 2 червня, закінчилася безрезультатно.

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