Зеленський прокоментував, як РФ намагається зірвати мирні переговори

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби Росії зірвати мирні переговори та розповів про подальші кроки української дипломатії.

Про це він розповів українським журналістам.

“Незважаючи на всі медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми щодня працюємо. Сьогодні вже відбулося кілька дзвінків нашої групи Умєрова разом із американцями, Стівом Вітковим. Проговоримо наші наступні кроки”, — повідомив Зеленський.

Реклама

Президент додав, що веде активні переговори з кількома лідерами щодо підготовки плану на січень. Зокрема, 3 січня в Україні зустрінуть радників NSA для обговорення всіх документів та напрацювань.

“Далі президент Макрон разом з європейськими лідерами організовує зустріч 6 січня у Франції. Наші радники пропрацюють усе, і ми зафіксуємо домовленості з лідерами. 7 січня відбудуться додаткові зустрічі радників, після чого проговоримо наступні кроки щодо зустрічі лідерів Європи і США”, — уточнив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона системно готується до переговорів і робить усе для просування мирного процесу, незважаючи на інформаційний тиск з боку РФ.

Зеленський окремо прокоментував заяви Кремля про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна у Валдаї:

Реклама

“Удари по Валдайській резиденції Путіна – це фейк, ніхто туди не бив. Чи пов'язано це з санкціями? Може, трішки пов'язано, але на мій погляд, це більше реакція на доволі успішні розмови і позитивні зустрічі наших команд (України та США) упродовж місяця, фіналом яких стала наша зустріч з президентом Трампом”, – пояснив президент.

Нагадаємо, 28 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито “атаку” на резиденцію Путіна у Новгородській області. Після цього у Кремлі пригрозили відповіддю на “атаку” на держрезиденцію. Речник Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, “знає — як, чим і коли відповідати” це.

Крім того Лавров заявив, що Росія перегляне свою переговорну позицію після нібито атаки України на державну резиденцію президента Путіна в Новгородській області.

Водночас за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.