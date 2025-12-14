ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
2 хв

Зеленський прокоментував можливі вибори в Україні: що сказав

Президент підкреслив, що підготовка до виборів включає як безпекові, так і організаційні питання для країни.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготувати країну до будь-якого сценарію проведення виборів.

Про це сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

Президент підкреслив, що головним пріоритетом є безпека громадян і стабільність у державі.

«Я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Я попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори», — зазначив Зеленський.

Для забезпечення безпеки та організації виборів до роботи долучаються представники різних відомств. Президент закликав депутатів і уряд опрацювати можливі варіанти проведення виборів у разі зміни обставин.

За словами Зеленського, зараз важливо, щоб партнери України підтримали країну у питаннях безпеки та надали консультації щодо сценаріїв розвитку виборчої кампанії.

Президент наголосив, що підготовка до виборів включає як безпекові, так і організаційні заходи. Партії та уряд повинні напрацювати найближчим часом всі можливі варіанти, щоб країна змогла швидко реагувати на будь-які непередбачувані події.

«Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів, щоб у будь-якій ситуації держава була готова», — додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні досі немає жодного законодавчого документа, який би дозволив розпочати підготовку до виборів у воєнний час. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що немає навіть чернеток таких рішень, а будь-які зміни у виборчому законодавстві мають обговорюватися публічно. Ключовою умовою проведення виборів він назвав безпеку виборців — як в Україні, так і за кордоном.

Корнієнко також підкреслив, що держава не може гарантувати безпеку на прифронтових територіях, тому питання відкриття дільниць там залишається неврегульованим. Підготовка до виборів потребує комплексних рішень, однак поки що жодне з них не внесено до парламенту.

Дата публікації
Кількість переглядів
829
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie