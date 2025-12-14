Зеленський прокоментував можливі вибори в Україні: що сказав

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготувати країну до будь-якого сценарію проведення виборів.

Про це сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

Президент підкреслив, що головним пріоритетом є безпека громадян і стабільність у державі.

Реклама

«Я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Я попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори», — зазначив Зеленський.

Для забезпечення безпеки та організації виборів до роботи долучаються представники різних відомств. Президент закликав депутатів і уряд опрацювати можливі варіанти проведення виборів у разі зміни обставин.

За словами Зеленського, зараз важливо, щоб партнери України підтримали країну у питаннях безпеки та надали консультації щодо сценаріїв розвитку виборчої кампанії.

Президент наголосив, що підготовка до виборів включає як безпекові, так і організаційні заходи. Партії та уряд повинні напрацювати найближчим часом всі можливі варіанти, щоб країна змогла швидко реагувати на будь-які непередбачувані події.

Реклама

«Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів, щоб у будь-якій ситуації держава була готова», — додав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні досі немає жодного законодавчого документа, який би дозволив розпочати підготовку до виборів у воєнний час. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що немає навіть чернеток таких рішень, а будь-які зміни у виборчому законодавстві мають обговорюватися публічно. Ключовою умовою проведення виборів він назвав безпеку виборців — як в Україні, так і за кордоном.

Корнієнко також підкреслив, що держава не може гарантувати безпеку на прифронтових територіях, тому питання відкриття дільниць там залишається неврегульованим. Підготовка до виборів потребує комплексних рішень, однак поки що жодне з них не внесено до парламенту.