Зеленський прокоментував візит Венса до Орбана
Мета візиту віцепрезидента США — підтримка чинного прем’єра Віктора Орбана.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Угорщини. Візит американського політика стався напередодні парламентських виборів, що заплановані на 12 квітня.
Про це з посиланням на главу держави повідомляє британське видання The Guardian.
Зазначається, що Зеленський назвав поїздку Джея Ді Венса до Будапешта для участі в агітації за прем’єра Угорщини Віктора Орбана «некорисною».
Водночас український лідер наголосив, що не має наміру втручатися у недільні вибори. Адже угорський народ має вирішити, яку партію підтримувати.
Візит Венса до Угорщини — заяви
Під час свого візиту до Угорщини Венс розкритикував Зеленського. Він назвав висловлювання президента України на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «скандальними» і «неприпустимими».
Він також заговорив про території України, натякаючи на поступки Києва, а не Москви. Політик заявив, що вважає недоцільними «торги» між Україною і Росією за «кілька квадратних кілометрів».
Віцепрезидент США висунув серйозне звинувачення Україні, заявивши, що нібито в українських спецслужбах «є елементи», які «намагаються вплинути на перебіг американських виборів, на угорські вибори». Мовляв, «це їхня звичайна практика».