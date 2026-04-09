Зеленський прокоментував візит Венса до Орбана

Віктор Орбан і Джей ді Венс. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Угорщини. Візит американського політика стався напередодні парламентських виборів, що заплановані на 12 квітня.

Про це з посиланням на главу держави повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що Зеленський назвав поїздку Джея Ді Венса до Будапешта для участі в агітації за прем’єра Угорщини Віктора Орбана «некорисною».

Реклама

Водночас український лідер наголосив, що не має наміру втручатися у недільні вибори. Адже угорський народ має вирішити, яку партію підтримувати.

Візит Венса до Угорщини — заяви

Під час свого візиту до Угорщини Венс розкритикував Зеленського. Він назвав висловлювання президента України на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «скандальними» і «неприпустимими».

Він також заговорив про території України, натякаючи на поступки Києва, а не Москви. Політик заявив, що вважає недоцільними «торги» між Україною і Росією за «кілька квадратних кілометрів».

Віцепрезидент США висунув серйозне звинувачення Україні, заявивши, що нібито в українських спецслужбах «є елементи», які «намагаються вплинути на перебіг американських виборів, на угорські вибори». Мовляв, «це їхня звичайна практика».

Реклама