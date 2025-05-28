Зеленський прокоментував заяву Мерца про використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський пролив світло на ситуацію із заявами Німеччини щодо скасування обмежень на використання далекобійної зброї, заявивши про те, що жодних змін і сигналів він не чув.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 27 травня, передає ТСН.ua.

«Ми в дуже хороших відносинах із новим канцлером Мерцем. Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо», — зазначив Зеленський.

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За його словами, серед всіх питань є і використання далекобійної зброї Україною.

«Але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі», — додав президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України.

Згодом в Німеччині спростували слова Мерца про зняття обмежень на удари по РФ, заявивши, що уряд не погоджував нових рішень

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Також раніше йшлося про те, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали в РФ обурення.

Водночас Берлін не розголошує передавання зброї Києву.

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