Зеленський прокоментував затримання ймовірного вбивці Парубія: всі обставини вбивства мають бути зʼясовані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли йому про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Про це глава української держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, наразі тривають необхідні слідчі дії. Він доручив правоохоронним органам надати громадськості всю наявну інформацію щодо справи.

«Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.

