Володимир Зеленський і Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову очолити уряд після звільнення з Міноборони, проте міністр відмовився. Рішення про відставку Федорова стало фіналом конфлікту навколо «діалогу» з армією.

Про це йдеться у статті The Economist.

За інформацією видання, 12 липня Зеленський поцікавився у Федорова, чи готовий той очолити уряд після звільнення посади прем’єр-міністра. У звичайній ситуації такий перехід міг би сприйматися як підвищення, однак цього разу його розцінили як фактичну поразку реформаторського проєкту Федорова.

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Міністр оборони від пропозиції відмовився, після чого посаду запропонували Сергію Корецькому — відомому менеджеру з досвідом роботи в енергетичній сфері. Зеленський назвав його «найбільш підготовленим кандидатом» для подолання викликів, які постануть перед країною під час непростої зими.

Водночас, за даними видання, Міністерство оборони міг очолити глава МВС Ігор Клименко. На момент підготовки матеріалу залишалося невідомим, чи отримає Федоров іншу посаду. Автори публікації припустили, що у разі пропозиції перейти на нижчу посаду він, імовірно, відмовився б.

Незадовго до свого усунення Федоров зізнався, що побоювався завершення підтримки з боку свого політичного покровителя. Водночас він наголошував, що діяв відповідно до отриманих вказівок.

«Коли я починав цю роботу, президент сказав мені діяти за совістю. Що я можу зробити? Я не хочу залишати цю посаду, знаючи, що коли-небудь прогнувся під когось», — заявив міністр оборони.

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Видання також нагадало, що 12 липня Зеленський оголосив про майбутню відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко в межах масштабнішої кадрової перебудови у своїй команді. Однак уже через три дні стало відомо про ще одну несподівану зміну: Федоров залишить посаду, яку обіймав лише шість місяців. За словами Зеленського, між армією та наймолодшим членом його команди виникли проблеми у «діалозі».

Відставка Михайла Федорова — останні новини

Нагадаємо, 16 липня радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Федоров ще може залишитися на посаді міністра оборони, проте остаточне рішення ще не ухвалено. Консультації тривають, а кадрові зміни спрямовані на оптимізацію роботи урядової вертикалі під час війни. Подоляк також зазначив, що протести на підтримку Федорова свідчать про його значний репутаційний капітал, проте наголосив, що всі рішення ухвалюються виключно президентом задля синхронізації дій влади.

Зауважимо, Верховна Рада цього ж дня призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишаються вакантними, їхні кандидатури президент подасть окремо.

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