Зеленський пропонував зустріч із Путіним на саміті G7: що з того вийшло

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський пропонував організувати зустріч з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції. Однак російська сторона вкотре показала відмову від діалогу щодо завершення війни.

Про це Зеленський розповів журналістам, повідомляє The Guardian.

Президент України повідомив, що запропонував російському диктатору провести зустріч під час саміту G7 у Франції цього тижня, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни.

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«Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, тому що там буде Дональд Трамп і Емманюель Макрон, тобто Європа плюс Америка. Це, на мою думку, дуже хороша можливість зустрітися всім разом», — сказав Зеленський.

Однак, за його словами, Москва не продемонструвала готовності до діалогу.

«Європа і Сполучені Штати були згодні, а Росія вкотре продемонструвала, що… вони не готові до розмови«, — додав глава держави.

Переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним, оскільки той живе у відірваному від реальності світі. Президент України наголосив, що з часом домовлятися доведеться з іншим представником Росії, який зможе адекватно оцінювати ситуацію.

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14 червня Зеленський провів змістовну телефонну розмову з Трампом, під час якої привітав його з 80-річчям та обговорив шляхи завершення війни. Глава держави розповів про ситуацію на фронті, подякував за військову підтримку та анонсував обговорення ідей щодо наближення миру під час зустрічі на саміті G7.

Саміт G7, що проводиться 15 — 17 червня у французькому Евіані, стане майданчиком для обговорення шляхів завершення війни в Україні. За даними медіа, у межах заходу Зеленський візьме участь у робочій сесії за участю Трампа, з яким він домовився про особисту зустріч. Лідери планують обговорити ідеї щодо досягнення миру та зміцнення українських позицій, при цьому ключовим форматом перемовин розглядається участь України, Росії, США та Європи.

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