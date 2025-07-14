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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні

Законопроєкт передбачає подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Президент вніс подовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. На цьому пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за них. Відповідно подовження буде від 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року», — написав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подав до парламенту проєкти законів «Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні» та «Про подовження терміну проведення загальної мобілізації».

Від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці подовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають майже три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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