Зеленський пропонує змінити план оборони держави: деталі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що “уже час змінювати” базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони держави.

Про це глава держави повідомив після зустрічі та доповіді міністра оборони Дениса Шмигаля.

“Перебіг бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Домовились, що Денис Шмигаль підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів на затвердження”, - наголосив президент.

Реклама

За його словами, очільник Міноборони доповів щодо відряджень до Миколаївської та Херсонської областей та заходів захисту.

Зеленський наголосив на тому, що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю дронів для бойових бригад. Напередодні було профінансовано черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад - 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн, розповів Зеленський.