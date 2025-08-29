Зеленський провів бесіду з Навроцьким та ще 4 європейськими лідерами: про що говорили

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про бесіду з Каролем Навроцьким та кількома європейськими лідерами, серед яких – президент Польщі, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Естонії Алар Каріс та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Про це йдеться у відповідній заяві у соціальних мережах Володимира Зеленського.

Глава держави подякував партнерам за солідарність з Україною, зокрема за співчуття у зв’язку з масованим російським ударом, що стався минулої ночі. Також Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку із катастрофою винищувача F-16, де загинув польський пілот.

«Наша сила – у єдності. Для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції мають залишатися на столі, а відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відповідь», – наголосив Президент.

Він підкреслив, що ключовим залишається постійна координація між європейськими партнерами, аби єдина позиція була чітко почута у Вашингтоні.

Нагадаємо, спершу президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий дати Росії близько 10–12 днів для мирного врегулювання у війні проти України замість 50-ти, про які він говорив раніше. Термін ультиматуму спливав 8 серпня.

Після погроз застосувати вторинні санкції 15 серпня відбувся саміт президента Трампа і російського диктатора Путіна на Алясці, після якого пролунали заяви про можливу зустріч російського та українського лідерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для розв'язання ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.