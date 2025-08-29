- Дата публікації
Зеленський провів бесіду з Навроцьким та ще 4 європейськими лідерами: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з Каролем Навроцьким та ще чотирма європейськими лідерами, під час якої обговорили координацію позицій напередодні ключових дипломатичних подій, підтримку України та посилення тиску на Росію.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про бесіду з Каролем Навроцьким та кількома європейськими лідерами, серед яких – президент Польщі, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Естонії Алар Каріс та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Про це йдеться у відповідній заяві у соціальних мережах Володимира Зеленського.
Глава держави подякував партнерам за солідарність з Україною, зокрема за співчуття у зв’язку з масованим російським ударом, що стався минулої ночі. Також Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку із катастрофою винищувача F-16, де загинув польський пілот.
«Наша сила – у єдності. Для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції мають залишатися на столі, а відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відповідь», – наголосив Президент.
Він підкреслив, що ключовим залишається постійна координація між європейськими партнерами, аби єдина позиція була чітко почута у Вашингтоні.
Нагадаємо, спершу президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий дати Росії близько 10–12 днів для мирного врегулювання у війні проти України замість 50-ти, про які він говорив раніше. Термін ультиматуму спливав 8 серпня.
Після погроз застосувати вторинні санкції 15 серпня відбувся саміт президента Трампа і російського диктатора Путіна на Алясці, після якого пролунали заяви про можливу зустріч російського та українського лідерів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до переговорів у форматі лідерів для розв'язання ключових питань війни, і закликав Москву продемонструвати таку ж готовність.