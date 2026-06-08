Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером: перші деталі

Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 червня, провів телефонну розмову з ключовими посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

«Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з посланцями президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за даними джерела, яке володіє інформацією», — написав журналіст у соцмережі Х.

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Своєю чергою радник президента Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив розмову глави держави з посланцями Трампа.

За його словами, розмова відбулася в аеропорту під час технічного приземлення літака в Кишиневі. Її подробиці наразі не повідомляють.

Нагадаємо, в інтерв’ю CBS News Володимир Зеленський заявив, що сподівається на приїзд представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва за два тижні.

Раніше у The New York Times написали, що команда Трампа втрачає терпіння в переговорах щодо припинення війни в Україні.

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