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Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером: перші деталі
Розмова застала українського лідера під час технічного приземлення літака в аеропорту Кишинева, її подробиці наразі не розголошуються.
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 8 червня, провів телефонну розмову з ключовими посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.
«Президент України Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з посланцями президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, за даними джерела, яке володіє інформацією», — написав журналіст у соцмережі Х.
Своєю чергою радник президента Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив розмову глави держави з посланцями Трампа.
За його словами, розмова відбулася в аеропорту під час технічного приземлення літака в Кишиневі. Її подробиці наразі не повідомляють.
Нагадаємо, в інтерв’ю CBS News Володимир Зеленський заявив, що сподівається на приїзд представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва за два тижні.
Раніше у The New York Times написали, що команда Трампа втрачає терпіння в переговорах щодо припинення війни в Україні.