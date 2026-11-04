Зеленський провів переговори з посланцями Трампа: про що домовлялися перед зустріччю в Абу-Дабі

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до майбутніх тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, які мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Під час розмови також ішлося про консультації технічних команд української, американської та європейської делегацій, які цими днями тривають у Брюсселі.

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Зеленський окремо порушив питання російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, через які ситуація з електропостачанням залишається складною. Президент наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів, тоді як українські служби змушені постійно відновлювати пошкоджені об’єкти.

Звертаючись до Віткоффа, глава держави висловив сподівання, що після завершення, за його словами, «складного періоду», очевидно пов’язаного з виборами у США, американські представники зможуть зосередитися на мирному врегулюванні.

«Сподіваюся, що зараз ваш важкий період уже позаду. І сподіваюся, що ви з Джаредом зосередитеся на мирних зусиллях», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 4 листопада, у Брюсселі відбуваються переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Серед головних тем зустрічей — гарантії безпеки для України та пакети допомоги для відновлення країни.

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Водночас українські, американські та російські посадовці готуються до наступного раунду тристоронніх переговорів, запланованого на 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). За наявною інформацією, російську делегацію представлятиме помічник президента РФ Володимир Мединський.

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