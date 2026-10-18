Зеленський провів переговори з представниками Трампа: обговорили результати зустрічі у Флориді

Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, подальші дипломатичні кроки, а також ситуацію з російськими обстрілами й потреби України в протиповітряній обороні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, українська й американська команди підтримують постійний зв’язок і готуються продовжувати дипломатичну роботу. Зеленський наголосив, що досягнення миру потребує сили та співпраці, заснованої на довірі.

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«Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат», — заявив президент.

Він також зазначив, що Київ постійно інформує партнерів про ситуацію на фронті, російські обстріли, які не припиняються, та потреби української протиповітряної оборони. За словами Зеленського, позиція Вашингтона має суттєве значення для підтримки України та наближення миру.

Однією з тем розмови стали результати зустрічі української та американської делегацій у Флориді. Переговори, заплановані на 9–10 жовтня в Маямі, завершилися раніше, ніж очікувалося.

В Офісі президента України раніше пояснювали, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом. Подробиць щодо результатів переговорів і причин їхнього дострокового завершення тоді не розкривали.

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Нова розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером свідчить, що контакти між українською та американською сторонами тривають. За словами президента України, сторони вже готують наступні кроки в дипломатії.

Зеленський подякував американцям, які підтримують Україну та виступають за конструктивний підхід до досягнення миру. Він наголосив, що Київ готовий продовжувати переговори задля конкретного результату.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп перегляне рішення щодо санкцій проти Росії та змінить ставлення до Володимира Путіна.

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