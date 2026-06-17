Зеленський провів переговори з Трампом і Макроном: "можуть багато змінити"

Розмова Зеленського з Трампом і Макроном / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів важливу координаційну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулася за підсумками саміту «Групи семи» (G7).

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, ці переговори мають вагоме значення для подальшого врегулювання війни.

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«Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7», — сказав він.

Зеленський подякував Трампу «за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру», а також Макрону «за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу».

«Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити», — запевнв він.

Деталі щодо конкретних домовленостей чи нових кроків у межах цієї тристоронньої зустрічі Зеленський не уточнив.

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Результати саміту G7 для України

Нагадаємо, 16 червня Зеленський повідомив, що на саміті G7 обговорив із Трампом можливість отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет, зокрема для систем Patriot.

Сьогодні, 17 червня, Зеленський підбив підсумки саміту G7, назвавши їх важливими для України.

Своєю чергою Дональд Трамп у межах саміту натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться» і похвалив стійкість ЗСУ.

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