Зеленський провів переговори з Трампом про закінчення війни: про що домовилися

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Сьогодні, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Він подякував президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.

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Розповів Трампу про збільшення ударів РФ

«Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», — каже Зеленський.

Президент України поскаржився Трампу, що росіяни збільшили жорстокість ударів. Він розповів про російські удари по Києву та інших містах.

Санкції

Крім того, сторони говорили про санкції проти Росії.

«Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити», — вважає Зеленський.

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Європа платить Штатам за зброю для України

Зеленський і Трамп обговорили європейські рішення про закупівлю американської зброї для України.

Глава держави нагадав про рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії виділити понад мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Він пообіцяв, що уя взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

«Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути», — підсумував Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп сказав, у якому випадку Путін припинить вбивати людей.