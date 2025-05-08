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Зеленський провів переговори з Трампом: важлива заява про перемир’я
Зеленський у розмові з Трампом підтвердив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню і до переговорів у будь-якому форматі.
Президент Володимир Зеленський розповів про деталі розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це глава держави написав у соцмережах.
За словами Зеленського, Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і президент України коротко його поінформував.
Крім того, Зеленський запевнив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч навіть відсьогодні.
«Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», — сказав глава держави.
Своєю чергою, Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Сторони погодили подальші контакти.
Також сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство зі США.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що зараз настав час «ухвалювати рішення» для врегулювання війни в Україні.