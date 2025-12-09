- Дата публікації
Зеленський провів перемовини з керівництвом НАТО та ЄС
Співрозмовники приділили увагу ініціативам PURL і репараційному кредиту.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально проінформував партнерів про перебіг дипломатичного треку.ʼ
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Зеленського у Telegram.
«Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками задля миру, гарантій безпеки та зміцнення нашої стійкості», — зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, співрозмовники також приділили увагу ініціативам PURL і репараційному кредиту.
«Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції, — додав президент. — Діємо узгоджено й конструктивно».
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.
Ми раніше інформували, що радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував тривалу «паузу» у призначенні нового керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.