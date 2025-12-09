ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Зеленський провів перемовини з керівництвом НАТО та ЄС

Співрозмовники приділили увагу ініціативам PURL і репараційному кредиту.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально проінформував партнерів про перебіг дипломатичного треку.ʼ

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Зеленського у Telegram.

«Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками задля миру, гарантій безпеки та зміцнення нашої стійкості», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, співрозмовники також приділили увагу ініціативам PURL і репараційному кредиту.

«Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції, — додав президент. — Діємо узгоджено й конструктивно».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.

Ми раніше інформували, що радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував тривалу «паузу» у призначенні нового керівника Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie