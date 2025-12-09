Зеленський провів перемовини з керівництвом НАТО та ЄС

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально проінформував партнерів про перебіг дипломатичного треку.ʼ

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Зеленського у Telegram.

«Детально обговорили роботу з американськими партнерами над кроками задля миру, гарантій безпеки та зміцнення нашої стійкості», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, співрозмовники також приділили увагу ініціативам PURL і репараційному кредиту.

«Торкнулися також ініціативи PURL і репараційного кредиту. По всіх питаннях скоординували позиції, — додав президент. — Діємо узгоджено й конструктивно».

