Зеленський провів першу розмову із Папою Римським Левом XIV - про що говорили

Президент України Володимир Зеленськй / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський закликав Папу Римського Лева XIV допомогти повернути депортованих дітей і запросив до нашої країни з апостольським візитом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави у Telegram.

«Говорив із Папою Римським Левом XIV. Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених», — сказав Зеленський.

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За його словами, вони говорили депортованих Росією українських дітей, та мають надію, що Ватикан посприяє в поверненні їх додому.

«Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії», — розповів голова держави.

Також він сказав, що запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. «Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», — додав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Лев XIV під час першої недільної молитви звернувся до країн, що страждають від війни, закликаючи до припинення конфліктів і встановлення справедливого миру в Україні.

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