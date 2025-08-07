- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили
Президенти України та Франції скоординували позиції щодо розмови з Трампом та мирного врегулювання.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди український лідер поділився своїм баченням нещодавньої розмови з Дональдом Трампом та європейськими колегами.
Про це Зеленский повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.
«Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання», — зазначив президент.
Він додав, що від зваженості та дієвості кожного кроку Європи та Америки залежить дуже багато.
У розмові було домовлено, що робота на рівні радників і лідерів повинна бути результативною. Президенти погодилися, що необхідне реальне припинення вогню, до якого Україна готова.
«І саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля», — наголосив Володимир Зеленський.
Наостанок лідери домовилися обговорити підсумки своїх розмов з іншими лідерами, які мають відбутися протягом дня.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував сьогоднішні перемовини з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також контакт з італійської прем’єркою Джорджею Мелоні. Крім того, за дорученням президента відбудеться спеціальний формат спілкування на рівні радників з питань національної безпеки.