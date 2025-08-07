ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Зеленський провів розмову з Макроном: про що говорили

Президенти України та Франції скоординували позиції щодо розмови з Трампом та мирного врегулювання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди український лідер поділився своїм баченням нещодавньої розмови з Дональдом Трампом та європейськими колегами.

Про це Зеленский повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

«Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання», — зазначив президент.

Він додав, що від зваженості та дієвості кожного кроку Європи та Америки залежить дуже багато.

У розмові було домовлено, що робота на рівні радників і лідерів повинна бути результативною. Президенти погодилися, що необхідне реальне припинення вогню, до якого Україна готова.

«І саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля», — наголосив Володимир Зеленський.

Наостанок лідери домовилися обговорити підсумки своїх розмов з іншими лідерами, які мають відбутися протягом дня.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував сьогоднішні перемовини з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також контакт з італійської прем’єркою Джорджею Мелоні. Крім того, за дорученням президента відбудеться спеціальний формат спілкування на рівні радників з питань національної безпеки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie