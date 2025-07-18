Зеленський провів розмову з Макроном щодо ППО: про що домовилися лідери

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам», — йдеться в повідомленні.

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За словами Зеленського, лідери детально обговорили ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби ЗСУ, зміцнення ППО, зокрема постачання ракет для SAMP/T, фінансування дронів-перехоплювачів.

«Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів», — зазначив президент.

Глава держави також розповів про домовленість про навчання українських пілотів на літаках «Міраж». За словами Зеленського, Франція підтвердила готовність «приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках».

Також лідери обговорили подальшу взаємодію у межах так званої «коаліції охочих» та реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавньої зустрічі.

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«Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки», — додав президент.

Нагадаємо, командувач Об’єднаного командування сил НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot до України, зокрема до Києва.

Раніше повідомлялося, що речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо закупівлі низки систем протиповітряної оборони.