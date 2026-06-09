Зеленський провів розмову з посланцями Трампа на тлі відмови Путіна від зустрічі

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про «позитивну» розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони готуються до активізації дипломатичних зусиль задля завершення війни вже найближчими тижнями. Своєю чергою Кремль відкидає можливість прямих переговорів про мир між Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters.

Розмова Зеленського з Віткоффом і Кушнером — деталі

«Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже в найближчі тижні, щоб надати новий імпульс дипломатії для завершення війни Росії проти України», — написав Зеленський у Мережі, коментуючи бесіду, яка відбулася під час його зупинки у Кишиневі.

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Переговорний процес щодо війни в Україні за посередництва США, який координують Віткофф і Кушнер опинився у складній ситуації. Однією з причин стало те, що увага Вашингтона переключилася на конфлікт навколо Ірану.

Пізніше у Telegram Зеленський повідомив, що також провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами глави держави, вони обговорили його контакти з американськими представниками та подальшу координацію дій.

Як зазначив український президент, окрему увагу під час розмови приділили й переговорам, які відбулися у Лондоні за участю Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

У своїх коментарях у Мережі Зеленський зазначив, що розуміє: нині значна частина міжнародної уваги зосереджена на подіях довкола Ірану, «але наша спільна мета щодо миру в Європі залишається на порядку денному».

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Також глава держави повідомив, що під час розмови з американськими представниками сторони торкнулися питання перспектив майбутніх переговорів на саміті G7, який відбудеться у французькому курортному місті Евіан. Зеленський також подякував США за «позитивну оцінку позиції України».

Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва

За інформацією знайомого із ситуацією джерела, представники України та США продовжують обговорювати можливість візиту Віткоффа та Кушнера до Києва. Поїздка може відбутися вже найближчими тижнями. Якщо це станеться, вона стане їхнім першим офіційним візитом до України. Раніше обидва представники відвідували Москву для переговорів із російською стороною.

Зусилля для досягнення припинення вогню

Під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН 8 червня, яке стало вже п’ятим щодо війни за останні 20 днів, представники Євросоюзу, США, Китаю та інших держав закликали не припиняти роботу над досягненням припинення вогню в Україні.

Виконувач обов’язків заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Індріка Ратватте заявив членам Радбезу, що Росія збільшує масштаби та інтенсивність ударів по великих українських містах. За його словами, від п’ятниці повідомлялося щонайменше про 30 загиблих цивільних та близько 200 поранених.

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Також Ратватте повідомив, що внаслідок обстрілів на півдні Херсонської області пошкоджень зазнали сім гуманітарних транспортних засобів. Крім того, постраждали працівники гуманітарних місій та волонтери. Він назвав це «неприйнятними атаками».

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання заявив, що Путін повністю відкинув пропозицію Зеленського про особисту зустріч двох лідерів у листі, який український президент направив очільнику Кремля минулого тижня.

Своєю чергою представник Росії Василь Небензя назвав пропозицію українського президента «грубістю та ультиматумами» і заявив, що Москва прагне реального врегулювання, а не «імітації переговорів».

До слова, 8 червня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори з Україною зараз неможливі, безпідставно звинувативши Київ у «терористичних діях» та свідомому гальмуванні мирного процесу.

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Водночас, за повідомленням видання Ynet, президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі у Білому домі погодив кандидатуру єрусалимського патріарха Феофіла III як посередника для переговорів між Україною та Росією. В межах цієї ініціативи вже цього місяця релігійний лідер має зустрітися з Путіним, щоб обговорити налагодження каналу зв’язку між Києвом і Москвою задля припинення бойових дій.

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