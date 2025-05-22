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"Домовилися бути у контакті": Зеленський провів розмову з президентом Сербії Вучичем
Лідери обговорили євроінтеграцію України, регіональну співпрацю та узгодили подальші кроки у форматі “Україна – Південно-Східна Європа”.
Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з главою Сербії Александром Вучичем.
За словами українського лідера, сторони обговорили ключові питання двосторонньої взаємодії, європейської інтеграції та співпраці в межах формату “Україна – Південно-Східна Європа”.
“Поговорили про нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю. Зокрема, акцентували увагу на розвитку взаємодії у форматі Україна – Південно-Східна Європа, щоб її ефективність ставала ще більшою”, — зазначив Зеленський.
Також лідери узгодили спільний графік подальших контактів і домовилися підтримувати регулярний діалог.
Раніше президент Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Маєю Санду. За підсумком телефонної розмови Зеленський заявив, Молдова підтвердила участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.