Зеленський провів телефонну розмову із Санду: про що говорили

Мая Санду та Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський за підсумком телефонної розмови з президенткою Маєю Санду заявив, що Молдова підтвердила участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду. Молдова підтримує нас від самого початку повномасштабної російської агресії. Ми дуже цінуємо це і завжди будемо вдячні. Наші країни, як сусіди та друзі, співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки. Запросив узяти участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа. Мая підтвердила свою участь. Дякую», — написав Зеленський.

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Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року в хорватському місті Дубровник відбувся третій саміт «Україна — Південно-Східна Європа». Формальними результатами саміту в Дубровнику стало підписання важливого договору про співробітництво та партнерство між Хорватією й Україною та спільної Дубровської декларації підтримки України, учасниками саміту, які були представлені на рівні керівників країн Балкан та Півдня Європи.