ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
648
Час на прочитання
1 хв

Зеленський провів телефонну розмову із Санду: про що говорили

Володимир Зеленський та Мая Санду обговорили співпрацю: Молдова долучиться до важливого саміту на підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мая Санду та Володимир Зеленський

Мая Санду та Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський за підсумком телефонної розмови з президенткою Маєю Санду заявив, що Молдова підтвердила участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду. Молдова підтримує нас від самого початку повномасштабної російської агресії. Ми дуже цінуємо це і завжди будемо вдячні. Наші країни, як сусіди та друзі, співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки. Запросив узяти участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа. Мая підтвердила свою участь. Дякую», — написав Зеленський.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року в хорватському місті Дубровник відбувся третій саміт «Україна — Південно-Східна Європа». Формальними результатами саміту в Дубровнику стало підписання важливого договору про співробітництво та партнерство між Хорватією й Україною та спільної Дубровської декларації підтримки України, учасниками саміту, які були представлені на рівні керівників країн Балкан та Півдня Європи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie