Зеленський провів телефонну розмову із Трампом та лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Деталі розмови скоро оголосять.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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«Деталі скоро будуть», — додав речник українського лідера.

Сергій Никифоров не уточнив тему розмови та як довго вона тривала. Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери перебувають у Тирані (Албанія) на саміті Європейської політичної спільноти.

Це шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) та перший раз, коли захід відбувається у регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських процесах, йдеться на сайті Ради Європи.

Очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Захід організований під спільним головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти та прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

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Нагадаємо, Зеленський зробив різку заяву про зустріч з росіянами у Стамбулі.