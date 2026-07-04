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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: про що говорили — деталі Axios
Відомо, що Зеленський привітав Трампа з ювілеєм незалежності США, але інші деталі розмови наразі не розголошуються. ТСН.ua стежить за оновленням інформації.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на власні джерела.
«Президент України Зеленський у суботу розмовляв із президентом Трампом і привітав його з Днем незалежності США 250-річчя, за даними джерела, яке володіє інформацією», — зазначив журналіст.
Інших деталей Барак Равід не навів.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям та особисто Дональдові Трампу за підтримку України.
Раніше Трамп закликав припинити «безглузді вбивства» та укласти мирну угоду після чергового масованого обстрілу Києва.