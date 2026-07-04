Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: про що говорили — деталі Axios

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Ілюстративне фото / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на власні джерела.

«Президент України Зеленський у суботу розмовляв із президентом Трампом і привітав його з Днем незалежності США 250-річчя, за даними джерела, яке володіє інформацією», — зазначив журналіст.

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Інших деталей Барак Равід не навів.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям та особисто Дональдові Трампу за підтримку України.

Раніше Трамп закликав припинити «безглузді вбивства» та укласти мирну угоду після чергового масованого обстрілу Києва.

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