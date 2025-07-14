Зеленський провів телефону розмову з Трампом: про що говорили

Зеленський подякував Трампу за "дуже хорошу розмову" / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів «дуже хорошу розмову» з Президентом США Дональдом Трампом, висловивши вдячність за його готовність підтримувати Україну та подальшу спільну роботу для припинення вбивств та встановлення тривалого й справедливого миру.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що Трамп розповів про свою зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Український лідер підкреслив важливість добрих відносин між країнами та зусилля Альянсу щодо збільшення оборонних видатків.

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Під час розмови президенти обговорили необхідні засоби та рішення для посилення захисту людей від російських ударів та зміцнення позицій України. Зеленський підтвердив готовність Києва «працювати максимально продуктивно» задля досягнення миру.

Лідери домовилися частіше зідзвонюватися та координувати свої кроки в майбутньому. Зеленський завершив своє повідомлення словами подяки: «Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!».

Нагадаємо, Трамп заявив, що якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.