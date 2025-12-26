ТСН у соціальних мережах

26.12.2025
Політика
Політика
166
166
2 хв
2 хв

Зеленський провів важливу розмову з Мерцом напередодні переговорів зі США: про що говорили

Напередодні важливих переговорів у США Володимир Зеленський обговорив стратегію з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Україна продовжує зміцнювати дипломатичний фронт перед вирішальними міжнародними подіями. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою діалогу стала координація зусиль європейських партнерів та підготовка до майбутніх переговорів у Сполучених Штатах.

Про деталі розмови глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

Зеленський наголосив на важливості єдності європейських лідерів у нинішній геополітичній ситуації. За його словами, Київ та Берлін мають виступати єдиним фронтом для захисту спільних цінностей.

Особливу увагу сторони приділили майбутнім контактам з адміністрацією США.

«Обговорили зараз із Фрідріхом підготовку до зустрічі з президентом Трампом. Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками — усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати», — зазначив президент.

Лідери домовилися, що Україна та Німеччина діятимуть спільно, координуючи свої кроки з іншими європейськими партнерами.

Глава держави підкреслив, що мета такої координації — не лише політична підтримка, а й глобальна безпека континенту.

«Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одному боці в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру в Європі. Мир має бути», — заявив Зеленський.

Окремо Зеленський висловив вдячність Німеччині за потужну військову та гуманітарну допомогу. Німецька підтримка, зокрема системи ППО, відіграє критичну роль у захисті українського неба.

«Завдяки тому, що робимо разом з Німеччиною, тисячі й тисячі життів в Україні вже врятовані від російських ударів, і ми тримаємо позиції в обороні, щоб були сильними й наші позиції в дипломатії. Фрідріху, дякую!» — підсумував український лідер.

Нагадаємо, Україна та НАТО готуються до серії переговорів у США для узгодження спільних позицій. Зеленський повідомив, що ці консультації критично важливі для стабільності України та всієї Європи.

Напрацювання спільних документів і координація з партнерами відбуваються максимально оперативно, а також обговорюються результати останніх переговорів із командою Дональда Трампа.

