Зеленський провів закриту зустріч з Папою Римським Левом XIV
Президент України Володимир Зеленський провів 30-хвилинну зустріч із Папою Римським Левом XIV неподалік Риму.
Сьогодні, 9 грудня, неподалік Риму відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV. Аудієнція тривала 30 хвилин і проходила у закритому форматі.
Про це повідомляють українські ЗМІ.
Після завершення офіційної частини Володимир Зеленський та Папа Лев XIV вийшли на балкон резиденції. Вони привіталися з журналістами, які очікували зовні. Проте, не зробили жодних заяв для преси.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Рима з робочим візитом.
Далі запланована зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Переговори з італійською прем’єркою будуть присвячені подальшій військовій, фінансовій та політичній підтримці України з боку Італії та ЄС, а також співпраці в рамках міжнародних коаліцій.
Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.