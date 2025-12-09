ТСН у соціальних мережах

Зеленський провів закриту зустріч з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів 30-хвилинну зустріч із Папою Римським Левом XIV неподалік Риму.

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 9 грудня, неподалік Риму відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV. Аудієнція тривала 30 хвилин і проходила у закритому форматі.

Про це повідомляють українські ЗМІ.

Після завершення офіційної частини Володимир Зеленський та Папа Лев XIV вийшли на балкон резиденції. Вони привіталися з журналістами, які очікували зовні. Проте, не зробили жодних заяв для преси.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Рима з робочим візитом.

Далі запланована зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Переговори з італійською прем’єркою будуть присвячені подальшій військовій, фінансовій та політичній підтримці України з боку Італії та ЄС, а також співпраці в рамках міжнародних коаліцій.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.

