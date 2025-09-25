Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО: що обговорювали

Володимир Зеленський та Марк Рютте / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляється на офіційній сторінці глави держави у Telegram.

Сторони обговорили ефективність та подальше розширення ініціативи PURL.

«За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн — членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол. Важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній», — йдеться у заяві.

Окрему увагу приділили безпековим загрозам від російської агресії.

«Порушення повітряного простору країн — членів НАТО — це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії», — наголосив Зеленський.

