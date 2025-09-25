- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО: що обговорювали
Сторони обговорили оборонні програми та ескалацію з боку Росії.
Президент Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це повідомляється на офіційній сторінці глави держави у Telegram.
Сторони обговорили ефективність та подальше розширення ініціативи PURL.
«За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн — членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол. Важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній», — йдеться у заяві.
Окрему увагу приділили безпековим загрозам від російської агресії.
«Порушення повітряного простору країн — членів НАТО — це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії», — наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.
Ми раніше інформували, що у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським лідером Дональдом Трампом.