Політика
23
1 хв

Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану

Сторони обговорили мирне врегулювання війни та економічні відносини між країнами.

Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі своїм казахстанським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський зауважив, що зараз ключове завдання — досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки.

«Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у Генасамблеї ООН, зустрічей з понад 20 світовими лідерами.

Ми раніше інформували, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 23 вересня у Нью-Йорку.

23
