Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану
Сторони обговорили мирне врегулювання війни та економічні відносини між країнами.
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі своїм казахстанським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Зеленський зауважив, що зараз ключове завдання — досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки.
«Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у Генасамблеї ООН, зустрічей з понад 20 світовими лідерами.
Ми раніше інформували, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 23 вересня у Нью-Йорку.